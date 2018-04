DER REITWAGEN 04/2018

Contents 04/2018 April 378

NEW MOBILITY

Ed Bull, der Panzerknacker, setzt sich genau auf den Strom, der 2019 am Start der neuen MotoGP Elektro-Cupserie stehen soll. Was uns an der Energica wirklich umnietet, ist der schnittige Preis und die Qualität auf Topmarken Augenhöhe.

KTM DUKE

Den ersten deutschsprachigen Fahrbericht auf dem serienfertigen Prototypen gabs vor allen schnellen Bildschirmblogs und Videofilmen auf gutem alten Reitwagen Papier. Der Majohr windet jetzt die erste Serie aus und die Welt sieht Licht.

MT07

Die härteste Antwort auf die KTM Bewegung in der leistbaren Mitte ist ein großes Yamaha Konzert. Wird Bravomaxa in the dark side of Japan wirklich Sobot the Robot mit der biegsamen Nadel in die Kniekehle stechen? Badezimmerselfie bitte.

MOTO GUZZI

Wie machen die das eigentlich? Nicht stark, nicht leicht, nicht schnell, kein Modus und kein Schräglagensensor, aber kaum sitzen wir drauf, spricht Lost in Reimen und zeigt Haltungsstudie Hose drinnen und draußen.

BMW GS

Jeff: „Morgen der 850er Test – es waschelt volle Post.“ Redaktion: „Wurscht, leg um.“ Jeff: „Ja, aber im Gatsch?“ Redaktion: „Leg‘s einfach um.“ Jeff:„Bei Glatteis?“ Red: „U-M-L-E-G-E-N.“

KISKA

Uns wird meistens schlecht, wenn man Gerald Kiska in Reportagen zweizeilig fragt, warum ein Scheinwerfer wie ein Scheinwerfer ausschaut oder wie man sich einen Kotflügel denkt. All Global Kiska hier.

X-ADV

Haben wir nicht japanische Ingenieure gewürgt, weil der Integra kein Rennfahrwerk hat? Sind wir nicht Supercross auf X-ADV gesprungen, als die Welt noch fragte, was ein Roller ist und was nicht? Jeff´s New Toy 2018.

CB125R

Honda spielt die Qualitätskarte zu niedrigsten Preisen in der kleinsten Klasse, wie sie nur Honda spielen kann. Trifft Lost wie eine Kenworth Zugmaschine. Und er ordnet für uns gleich in einem Aufwaschen alle nackten 125er.

MOTO GP

Das erste Rennen schlägt hohe Wellen, aber wir kennen ein in Stein gemeißeltes Gesetz, das kein Priester je berühren oder gar brechen darf. Der WM Ausgang steht bereits fest! Wenn nicht, dann RW-Rede am Würschtelstand.