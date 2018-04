DER REITWAGEN 05/2018

Contents 05/2018 Mai 379

PERG & RANCH

Am 16. Juni holen wir einfach alle unsere Klassiker, Oldies, alle ewigen Restaurations Projekte, unsere Retros und Nakeds aus dem Garageneck und ab damit ins Mühlviertel. Egal ob Kennzeichen oder nicht, alles im Mühlviertel anreissen.

HONDA CB 1000

Honda hält sich die Designgesetze der 80er, bringt aber im Detail ähnlich wie Husqvarna völlig neue Designinterpretationen der klassischen Linien auf den Boden. Also punktet Bravo ganz schwer bei der Eisverkäuferin am Badeteich. Bedeutend.

DUCATI

Im Getaway Film vergessen die Stuntfahrer aufs Umlegen. Also reist Lost hin, um die Last der Schande von Lissabon zu nehmen. 1100er Scrambler erstmals schräg. Also achtung: Komfortnaked & Hörfunkerin Prisuma.

SUZUKI SVX

Das Wort des Jahres (Caféracer) kennen wir besser, weil der Reitwagen schon Eisen knechtete, als es erfunden wurde. Darum staunen wir still, welche Waserln und Musterschüler sich auf der echten SVX verstecken dürfen.

VITPILEN

Bravo schreibt den Satz, der es verdient, an Kathedralentore genagelt zu werden: Aus Mattighofen kommt nichts Harmloses. Man könnte der 701 hippe Spekulation vorwerfen. Aber: Racing Single? Gitterrohr? Blip?

GSX-R 1000

Erst ferne Kulturen werden sie an ausgegrabenen Kultstätten, Boxen und Startampeln vorfinden und fragen, warum Tausende mit gefalteten Händen unterwürfig in der Vulkanasche erstarrten. Die Ewige.

YAMAHA TRACER

Lost versucht, den Landeplatz der neuen Tracer im Dschungel der Buchstabenkürzel (XSR, MT, ST, GT, FJR, Z, VFR usw.) frei zu machen und endlich die Tschechen unter den Tisch zu trinken. Beides mit wechselndem Erfolg.

LARB

Des Weinknechts Husqvarna 701 Errichtungsprojekt, das zum rallytauglichen Leichttourer ohne Asphaltzwang führt, erreicht längst globale Resonanz und erfindet, was auch Dakar- Veranstalter fordert: Digi-Roadbook.