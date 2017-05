DER REITWAGEN 05/2017

Contents 05/2017 Mai 367

ROLL OUT

In Gerhard Schors 2Rad Welt (Söding Stmk) stopft Berzerk den Iveco-Truck voll. Gute 17er Ware: Hondas überraschende Fireblade SP, MWs verstärkte S1000R und die Aprilia Tuono Factory mit dem g‘scheiten Hubraum. Kiste & Piste

YAMAHA R6

Die Statistiken des Kuratoriums weisen das geringste Unfallrisiko oberhalb von 300km/h aus. Bravo stellt sich einem gefährlichen Auftrag, testet die Yamaha R6 knapp darunter und stellt wissenschaftlich fundiert fest: Geile Sau.

HONDA CB

650 Kubik und stark durch weggelassenen Plunder: keine verstellbare Upside-Down, keine Modi, keine Menüs, keine App. „Kann jeden Designpreis gewinnen.“ 91PS. Nackte Vergeltung. Hondaqualität. Kein Heimatfilm.

RW RANCH

Langsam die Reise-Enduro packen, Freunde! Die Ranch am Nassfeld mit der neuen „RW Poker Run“ Navi-Rally für alle samt Tests der neuen Scrambler und Adventures von 250 bis 1400 Kubik wird aufgebaut. Kärnten!

APRILIA

„RF“ – das ist die absolute Serienspitze mit direktem Technologieanschluss zum MotoGP Werkseinsatz. Sogar der 15er Werksmotor ist mit +250PS lagernd! Berzerk braucht sofort seine Injektion, wenn er Euro4 hört.

DUCATI

Falls sich Didi in ein Softwarepaket verwandelt hat, um die heiße Bologna-Ware wie Tron als binären Signalcode durch die Glasfaser-Netze zu hetzen – ruhig Blut! Noch sind Ducatis echte Eisen! Café Racer. Monster.

KTM DUKE

Der KTM-Auftrag ist eigentlich einfach: Fahr in diesem Haus ganze Granate durch alle Stockwerke und lass am Dach einfach voll ohne Bremsen stehen. Lost überlebt in der Turiner Hochhaus Steilwand. Best 390er A2-Graf ever.

SUZUKI V

Wir könnten aufatmen, denn die neue 650er V-Strom findet Tausende Fans ohne jede Verpflichtung zur Herbrennung. Trotzdem ist der Allrounder nicht nur eine Abenteuershow, sondern bedroht Sporteisen. Lost am Raster.

HONDA 1100

Berzerk offbeat: „Wenn junge Männer ein Schwert für den Ritterkirtag wollen, klingt das nur so lang nicht komisch, so lang man selbst nicht Ivanhoe ist.“ Aber die EX und die finstere RS treffen ihn voll. Luftgekühlte Ikonen.