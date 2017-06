DER REITWAGEN 06/2017

Contents 06/2017 Juni 368

KTM GT

Soviel ist klar: Die Radarhäscher werden Bravomaxas Deckel als Konfettiregen auf seinen Helm niedergehen lassen. Trotz offizieller Abmahnung im orangen KTM Vienna Haus kommt Bravo nur wenige Gasstöße weit bis zum Doppelblitz.

SCRAMBLER

Das mit dem Sixties Style ist ja alles schön und gut, meinen die Streetrockaz, während sie den Reitwagen infiltrieren. Aber wo bleibt die Ehrung der Galeriestellung, die damals auch erfunden wurde? Mehr Wheelies in die Pressemappen!

BMW/KTM

Lost wirkt aufgebracht. „Die GS und die R kann man nicht vergleichen!“ Eben. Darum vergleichen wir. Messen das Gewicht der vollgetankten Fahrer, analysieren die Euro8 Umwelt, punktewerten die Tankdeckel und racen den Berg. Punkte!

KAWA/HONDA

Okay, jetzt einmal ganz ruhig: Ja, wir glauben sehr fest an eine Reise-Enduro mit 300 Kubik. Auch an eine mit 250 Kubik. Eine irre Hetz um fast nix. Und trotzdem ernste Funktion. Demnächst RW Sonderprüfung to Jesolo.

SBK 1000

Hat kurz so ausgesehen, als gäbe es keine Antwort aus Japan. Dann der Konter von Kawa und Yamaha. Aber können da Suzuki und Honda noch eins drauflegen? Schicksal am Hungarischen Ring. Leben ist Torte.

RANCH

Ist die Armee der Reichweiten-Enduristen stark genug, um die eigene Navigations Tourenmeisterschaft zu heben? Auf der Reitwagen Ranch Nassfeld der Start der ersten Competition: Reitwagen Poker Run

SUZUKI

Bravo geht davon aus, dass die meisten Motorradfahrer unseres Planetensystems – und er – normal sein könnten. Warum er selbst nach 300 km/h Fahrten schlafend Wände durchtritt, verschweigt er.

KAWA Z900

Lost hat ja ganz recht. Wie sollen wir sonst die Z900 erklären? Warum belegen immer mehr Biker alternativ Näh- und Töpferkurse im Volksheim?Was macht die Z mit den Männern? Lost: „Ist sie zu stark, bist du zu schwach.“

HARLEY

Josi‘s Jungfernfahrt auf reinem Milwaukee-Stahl. Axt liebt die Peter Alexander Videos am großen Spc Street Glide Display vor allem beim wheelen. Lost erteilt das Doppel-Yeah. Hat sich Harley-Davidson verdient.