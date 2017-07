DER REITWAGEN 07-08/2017

Contents 07-08/2017 Juli/August 369/370

Der Reitwagen aktuell beim Händler. Das Team ist auf Sommerpause!

HARLEY

Die Axt hat sich im Harley-Zubehör mehr Windschutz bestellt und die Höhen im Soundsystem nach seinen Wünschen neu justiert, wie man sieht. Ansonsten lobt er erstmals auch die Kurzstreckenqualität aus Milwaukee. Lesen!

SUZUKI SV

Die große Ode an die SV650, die wir uns so hergerichtet haben, dass sie uns jeden Tag an den Abschied vom einfachen Vollgas erinnert. Kein Modus, keine Control, kein Sensor. Aber Gerhards harte Zupin-MUPOs & offenes Cup-Röhrl.

1000PS ENDUROS

100PS waren einst die höchste Grenze, die uns die Inquisition sogar in einem Law & Order Anfall der 90er als Limit für mögliches Überleben auf der Erdkruste ins Gesetz schreiben wollte. Heute das untere Limit für die Reise-Einsteiger.

BMW

Lost hatte Jahre lang keine Frauen mit hohen Absätzen, keinen Kaffee und keine BMWs. Wir haben ihn gewarnt. Man muss mit kleinen Mengen anfangen, sonst gerät das außer Kontrolle. Aber nein! Lost auf ALLEN BMWs!

HUSQVARNA

Zach Osborne reißt die AMA 250er Nationals gerade auf der weißen Rakete nieder und Jason Anderson wachelt hinter der ausgedrehten Leistung seiner 450er her, dass es immer wieder Pokale regnet. Und in der Serie?

Zach Osborne reißt die AMA 250er Nationals gerade auf der weißen Rakete nieder und Jason Anderson wachelt hinter der ausgedrehten Leistung seiner 450er her, dass es immer wieder Pokale regnet. Und in der Serie?

KTM GT

Stevemachine überlegt gerade, was er nach seinen BMX Pool-Awards aus L.A. jetzt den ganzen Tag anfangen soll und happt den 180PS Reise-Fauteuil des Ohrenmajohrs. Neues zur Schlüsselstelle Goatntürl.

HONDA X-ADV

Ganz ruhig, Burschen. Bilder bleiben an der Wand. Nein, mit der Bürotür schlägt man nicht zurück. Pico, lass den Kristallaschenbecher liegen! Wir sind uns nicht ganz einig. Was ist der X-ADV?

KTM TPI

Die Einspritzung bringt unsere Zweitakt-KTMs in die nächste Zukunft, nachdem die Ölverbrenner in Japan vor 15 Jahren offiziell abgesagt wurden. Aber Mattighofen gibt den Zweitakter nicht auf. Flucht am Erzberg.

APRILIA

Madonna di Campiglio und die neuen V2 Aprilias in 900ccm EU4 Versionen. Dorsoduro und Shiver fetzen seriös über die Dolomitenpässe und saufen deutlich weniger als die besten Kollegen aus der weltweiten Presse.