DER REITWAGEN 09/2016

VICTORY

Okay. Niemand ahnt, was unter den USCruisern des Hauses Victory wirklich los ist. In einschlägigen Kreisen drüben ist die „Kleine“ die Fortsetzung des Rechts auf Selbstverteidigung. Lost dreht aus. Erfindet: Gewalt.

BMW SCRAMBLER

Sagen wir so: Im Alpenhagelchaos sieht Berzerk, warum BMW die besten Bergfotografen der Welt anheuert. Sie können das Unwetter für eine Fotokurve am Raster für Augenblicke aufhalten. Berzerk im Eissturm.

CBR 600

Wir können nur noch flüssig ernährt werden und liegen zitternd im Gitterbett. Hondas 600er CBR soll dem Ende zugehen. Einmal noch das Technologie- und Racing-Denkmal bitte. Lass mi amoi no d‘Sun aufgeh segn.

Guzzi/KAWA

Guzzi hat ein einsames Werk geschaffen. V2 Smallblock, der wie ein Fels im Euro04 Feuer steht. Luftgekühlt und technisch schön. Aber Lost findet den Vulcan. Ruf der Neuzeit. Wirklich?

MOTO GP

Jetzt nur eins: Der steirischen Regierung fällt wahrscheinlich der Essensbon aus der Hand, als Hunderttausende den Ring, den sie für eine Autorennstrecke gehalten haben, stürmen und das Racing-Fest der Freundlichkeit feiern.

BIG ENDURO

Was nach der Ranch zum Thema noch zu sagen ist: Japan hat es irgendwann gereicht und sie setzen monolithische Vierzylinder gegen den GS Erfolgsboxer. Da fällt Berzerk das Navi in den Tank. Eine Feuersbrunzt.

RW RANCH

Wir borgen uns mit unseren Lesern die besten Berge des Kärntner Nassfelds aus und verkosten gemeinsam die besten und neuesten Reiseenduros. Asphalt, Schotter und die Profis, die den Weg kennen.

BMW SCOOTER

Die Schürzen bedrohen nicht nur das Leben des städtischen Dackels. Sie können auch Sport- und Tourenmotorrädern echte Schwierigkeiten machen. Wenn Lost versucht, das Schlimmste zu verhindern, dann kommt er laut.

OFFROAD

2017 ist jenseits von Asphalt seit Wochen in vollem Gange. Wir fahren die wichtigsten Neugeborenen auf der harten Druckstufe. Die Erde wird schneller. Soviel steht nach den ersten Holeshots fest. Schwer entscheiden.