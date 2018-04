Motorrad Testival Perg 15. bis 16. Juni 2018

Reitwagen Charity Days für ein Kinderlächeln!

Die Reitwagen Test- und Projektbikes 2018 selbst testfahren in geführten Gruppen. Die besten Retro- und Sportbikes, Scrambler und Nakeds 2018 selber testen in geführten Gruppen. Mit der Reitwagen-Clubkarte auf große Tour gehen. Traum Asphalt im Mühlviertel! Geführte Touren am eigenen Motorrad von 13. bis 16. Juni gegen Voranmeldung. Harley-, Custom-, Cruiser- & Tourer-Meeting mit Ausfahrt. Gemeinsamer Korso & Classic Parade mit der Mühlviertel Charity Classic. Oldtimer-, Youngtimer- und Retro-Custom Ausstellung. Gemeinsame Benzingespräche mit Catering und DJ Charly.

Das Programm:

Freitag 15. Juni ab 15:00 Uhr:

Warm-Up Testtouren mit der Reitwagen Crew

Oldie- und New Classic Parade mit Mühlviertel

Charity Classic

Welcome-Abend mit DJ Charly (Wetterfest!)

Samstag 16. Juni 09:00 bis 18:00 Uhr:

Testfahren der neuesten Retro-, New Classic-, Nakedbikes und Scrambler, Charity Hilfswerk für Licht ins Dunkel, 125er Resch Racing School Geschicklichkeitsevent, Ladies Biketour, Oldtimer-, Youngtimer- und Custom-Ausstellung, Fotobox-Action

Charity Party Open End (Wetterfest!)

Alle Infos zum Event auch unter: www.club-reitwagen.at

Anmeldung für die Touren per Mail an: office@mrc-jacobus-perg.at