Reitwagen Ranch 2016 24.06. – 26.06.2016

2016 findet die erfolgreiche Reitwagen Ranch eine neue spektakuläre Heimat, die den hohen Ansprüchen der unverändert anwachsenden Reise-Enduro Szene mehr als gerecht wird – das Nassfeld in den Karnischen Alpen.

Befestigtes Eventgelände mit 1,2km Dakar Demo-Track, Versorgungs- und voll ausgestatteten Bürozonen, Bühne sowie Fest- und Eventzelt.

Selektive Asphalt-Teststrecke über 1000 Höhenmeter: Nordrampe der Nassfeld Passstraße von Tröpolach (610m) zur Passhöhe an der Sonnenalpe Nassfeld (Passo di Pramollo 1530)

Bis zu 1000 km perfekt präparierter Schottertrails unter der längsten Seilbahnanlagen der europäischen Alpen (Millennium-Express, 6100m) bis an die Zweitausender-Gipfel der Karnischen Alpen

Gastronomie und Unterkunft von familienfreundlicher Gemütlichkeit bis zur gehobenen 4* Kategorie in weitläufigem Erholungsparadies zwischen Badeseen und Hochalpinismus.

Viele der sonst auf Motorrädern nicht erreichbaren Natur- und Adventure-Attraktionen werden für die Reitwagen Ranch und Ihre geführten Tourgruppen exklusiv geöffnet.

Programm: