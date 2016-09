Die Reitwagen Ü30 Sommerparty in Perg beginnt am 19. AUGUST ab 18.00 Uhr Welcome Abend im Waldbad Perg.

Weiter geht es am 20.AUGUST ab 09.00 Uhr.

Treffpunkt Kunsthotel Waldhör.

Um 11.00 Uhr Reitwagen Tourstart.

Ab 20.00 Uhr Ü30 Party am Karlingberger Hof mit Live Musik von Centerfield!

Näheres im Programm:

