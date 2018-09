SSP400 Vergleichstest dieses Wochenende!

Nachdem wir früher als jedes andere Magazin in Europa mit technischen Hintergrundreports und Racebike-Tests zur weltweit spannenden, schwierigen und wichtigen SSP300 Klasse der Superbike-WM (zuerst in enger Zusammenarbeit mit KTM Customer Racing und YART) begonnen haben, sind wir heute sehr sicher, dass uns die SSP300 WM-Einstiegsmotorräder auch im Amateur Rennsport etwas zurückbringen können, was wir schon eine ganze Weile lang vermissen:

Freundschaftspreis.

Leichtgewichts-Fahrspaß.

Die besten Fights des Lebens.

Auf Anregung von „Breiter Kurt“ Theuretzbacher, Promotor der erfolgreichen BTR Trackdays- und Rennserie, produzieren wir einen Vergleichstest der derzeit wichtigsten SSP300 WM-Basismodelle, die von Top-Teams auf Anforderungen für Trackday-Fahrer und Privat-Racer vorbereitet wurden:

Der Internationale WM-Ausstatter YART Mandi Kainz bringt die Rennversion der Yamaha YZF-R3.

KTM Customer Racing bringt mit Unterstützung von Christian Windhager/KTM Braumandl die neue KTM RC390R und ihre WM-Kit Version.

Reitwagen bringt mit Unterstützung von Kawasaki Austria und Husqvarna Austria die Zupin-Remus Ninja 400 und die Bachner-WP Vitpilen 401*).

*) Die Husqvarna Vitpilen 401 ist zwar kein Motorrad aus der SSP300 WM-Szene, aber als einziger Naked Fighter ein Reitwagen Projectbike, das mit WP Kitfahrwerk, Wave Floaterbremse, Akrapo und der technischen Verwandtschaft zu KTMs WM-390er beweisen wird, was auf der Rennstrecke in ihr steckt.

Der Test wird auf Pirelli Diablo Supercorsa SC1 und 2 (V2 WM-Spezifikation) durchgeführt.

Reitwagen Testfahrer sind Roland Resch, Max Kofler, Andi Kofler, Reitwagen Racing Gastfahrer und gelistete BTR Trackday Teilnehmer (anmelden, solang es noch Plätze gibt, unter www.btr-performance.at ).

BTR plant für die Saison 2019 auf Basis der Tests die Austragung einer Amateur-Rennserie unter dem Namen „SSP400“.

Zeit: 15. & 16. September jeweils ab 09:00 Uhr.

Ort: Pannoniaring

Siegen, stürzen oder Defekt vortäuschen

und herzliche Grüße

Berzerk

Reitwagen Racing